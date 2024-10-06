Арестович: фронт обвалится через 3-4 месяца, если Киев не инициирует переговоры

Если Украина не инициирует мирные переговоры, через 3-4 месяца фронт может обвалиться. Об этом заявил бывший советник офиса президента Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова приводит «Страна.ua».

Экс-чиновник назвал переговорный процесс единственным способом предотвратить масштабный прорыв украинских линий обороны. Он предсказал, что октябрь и ноябрь «будут молотилкой страшной, которой не было еще», поскольку российские войска будут максимально использовать свои возможности.

В то же время, по мнению Арестовича, Киев упустил свой шанс в конфликте, поскольку не сумел «построить вооруженные силы». Он добавил, что сейчас фронт рушится по четырем основным направлениям: под Покровском, Часовым Яром, Торецком, также под вопросом действия ВСУ в Курской области.

«И добавятся еще два-три таких направления, потому что бегство и сдача плен становятся массовыми среди деморализованных людей», — считает экс-советник.

Арестович заявил, что украинские военные не понимают своих целей и не ожидают выхода на границы 1991 года, о чем неоднократно заявлял Киев. При этом решить задачи военным путем у Украины не получится, уверен бывший чиновник. «Ни одной задачи она не может решить серьезной — экономической, демографической, идеологической, политической, оборонной», — сказал он.

Ранее Арестович обратил внимание на сенсационный разворот в словах и политике президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, Зеленский и другие представители киевской власти делают заявления о готовности проводить переговоры об окончании боевых действий до конца года, что является, по мнению бывшего советника, «разворотом на 180 градусов».