Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:50, 6 октября 2024Россия

Умер оперировавший Ельцина выдающийся кардиохирург

Умер кардиохирург Ренат Акчурин, который оперировал Бориса Ельцина

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Умер выдающийся советский и российский кардиохирург, академик Ренат Акчурин, который оперировал первого президента России Бориса Ельцина. Об этом сообщает пресс-службе Минздрава России. Акчурину было 78 лет.

«Он был выдающимся хирургом, внесшим огромный вклад в развитие сосудистой и кардиохирургии. Его глубокие знания, огромный опыт и непоколебимый авторитет сделали его одним из самых уважаемых специалистов в своей области. Его мнение ценили и в медицинском сообществе, и среди пациентов», — говорится в некрологе.

Также в публикации Минздрава упоминается, что Акчурин впервые в нашей стране и в Европе внедрил в клиническую практику высокоэффективную микрохирургическую технику при операциях на коронарных артериях. «Это позволило оказывать помощь тем пациентам, которые тогда считались неоперабельными, значительно снизить смертность и сократить количество осложнений при проведении реваскуляризации миокарда», — отметили в ведомстве.

В ноябре 1996 года Ренат Акчурин провел операцию на сердце тогдашнего российского лидера Бориса Ельцина. Известно, что главе государства провели вмешательство на открытом сердце после того, как в июне у него случился инфаркт — за несколько дней до второго тура выборов президента.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Умер игравший депутата Наливкина актер. До последнего своего дня он доказывал, что не сделал ничего плохого

      Названы лучшие идеи для уличных тренировок осенью

      Умер оперировавший Ельцина выдающийся кардиохирург

      Россиянам назвали помогающие бороться с вирусами и инфекциями добавки

      Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за дождя

      Президент Узбекистана посетит Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ

      В МИД оценили вероятность выборов на Украине

      «Локомотив» стал лидером РПЛ

      На Украине заявили о потере Цукурино в ДНР

      Иран отменил все авиарейсы до утра понедельника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше