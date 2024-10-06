В США заявили об опасениях демократов в связи с редкими выступлениями Харрис

NYP: демократы обеспокоены редкими выступлениями Харрис перед выборами

Демократы обеспокоены, что вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис редко выступает во время предвыборной кампании. Об этом сообщает New York Post (NYP).

«Наступает момент, когда вы просто обязаны штурмовать штаты», — заявил главный стратег предвыборного штаба Барака Обамы Дэвид Аксельрод. По его словам, предвыборная кампания является десятиборьем, в котором много испытаний. Он добавил, что кандидату необходимо пройти их все.

Аксельрод добавил, что вице-президенту Соединенных Штатов следует давать больше интервью, в том числе перед «более жесткой аудиторией».

По данным издания, в то время как кандидат в президенты Дональд Трамп активно принимает участие в предвыборных митингах по всей стране, Харрис «перестраховывается».