Число пострадавших при обстреле со стороны Ливана израильтян выросло до десяти

Ynet: десять человек пострадали на севере Израиля при обстреле со стороны Ливана

Десять человек пострадали в результате обстрела со стороны Ливана на севере Израиля. Об этом сообщил портал Ynet.

По его информации, один израильтянин был тяжело ранен осколками в городе Тверия на берегу озера Кинерет, он госпитализирован. Еще несколько человек пострадали в результате обстрела Хайфы.

В числе пострадавших — 73-летний мужчина, который получил ранения средней степени тяжести. Еще легкие ранения получили три человека, двое травмировались, пока бежали в убежища, еще одному человеку потребовалась медицинская помощь из-за шокового состояния.

Ранее служба скорой помощи также сообщила, что 13-летний подросток получил осколочное ранение головы, он находится в состоянии средней тяжести. Еще один раненый, 22-летний мужчина, пострадал из-за того, что взрывная волна выбила окно.