Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:46, 7 октября 2024Бывший СССР

Литва передаст Украине пять штанов из российского поезда

Литва передаст Украине пять камуфляжных штанов из российского поезда

Фото: Lietuvos respublikos muitine

Литва передаст Украине пять конфискованных из почтового вагона поезда КалининградМосква камуфляжных штанов. Об этом сообщается на официальном сайте литовской таможни.

«В пассажирском поезде Калининград — Москва в почтовом вагоне, при проведении физического досмотра, вновь обнаружили и задержали почтовое отправление с возможными военными предметами — маскировочными брюками. Всего было перехвачено пять единиц камуфляжных брюк», — указано в сообщении.

Конфискованные товары будут переданы Киеву таможенными органами Литвы в качестве военной поддержки.

Ранее стало известно, что в Эстонии планируют передавать военную помощь Украине с доминированием продукции национального производства. «Мы сказали Украине, что будем давать то, что мы производим, и будем явно направлять эти деньги в эстонскую экономику», — рассказал министр обороны республики Ханно Певкур.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии сообщили об обсуждении на Украине сдачи территорий России

      Кадыров рассказал о подарке бойцам СВО в день рождения Путина

      США обвинили Россию во влиянии на американских избирателей

      Миранчук впервые вошел в сборную тура MLS

      В Нидерландах резко сократилась сумма замороженных российских активов

      Спокойная жизнь принца Гарри скоро закончится смертью короля

      В Сочи арестовали имущество бывшего мэра и его жены

      Южная Корея представила РСЗО-амфибию

      В Ставрополье военный блогер оказал сопротивление при задержании

      В Одессе женщина попыталась вывесить российский флаг

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше