Литва передаст Украине пять штанов из российского поезда

Литва передаст Украине пять камуфляжных штанов из российского поезда

Литва передаст Украине пять конфискованных из почтового вагона поезда Калининград — Москва камуфляжных штанов. Об этом сообщается на официальном сайте литовской таможни.

«В пассажирском поезде Калининград — Москва в почтовом вагоне, при проведении физического досмотра, вновь обнаружили и задержали почтовое отправление с возможными военными предметами — маскировочными брюками. Всего было перехвачено пять единиц камуфляжных брюк», — указано в сообщении.

Конфискованные товары будут переданы Киеву таможенными органами Литвы в качестве военной поддержки.

Ранее стало известно, что в Эстонии планируют передавать военную помощь Украине с доминированием продукции национального производства. «Мы сказали Украине, что будем давать то, что мы производим, и будем явно направлять эти деньги в эстонскую экономику», — рассказал министр обороны республики Ханно Певкур.