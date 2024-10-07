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20:38, 7 октября 2024Моя страна

На Южном Урале застали редкое природное явление

В поселке Метлино на Южном Урале застали северное сияние

Кадр: страница «Северное сияние на Южном Урале» во «ВКонтакте»

На Южном Урале застали северное сияние. Соответствующие кадры, сделанные фотографом Дмитрием Владимировым, публикует местный портал «Хорошие новости».

Фотограф из Озерска запечатлел редкое природное явление в поселке Метлино. По его словам, он наблюдал северное сияние с 22 часов ночи до 6 утра, а пик пришелся на 4 часа утра. Россиянин сделал множество ярких кадров, а также снял видео вопреки всем трудностям.

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«Посмотрим небольшой таймлапс, как это происходит. Прошу извинить за начало видео. Ветер был такой сильный, что сдувало фотоаппарат со штативом!» — рассказал журналистам Владимиров.

Северное сияние — одно из самых известных природных явлений Арктики, охота за ним — это популярное развлечение для гостей региона. Например, в Мурманской области северное сияние можно увидеть с конца августа до середины апреля.

Яркие всполохи разных цветов в небе появляются из-за того, что заряженные частицы солнечного ветра проникают в верхние слои атмосферы. При этом мощнее всего небо светится у полюсов Земли, именно поэтому для наблюдения за северным сиянием туристы едут в Заполярье.

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      Карина Черных
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