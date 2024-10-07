На Южном Урале застали редкое природное явление

На Южном Урале застали северное сияние. Соответствующие кадры, сделанные фотографом Дмитрием Владимировым, публикует местный портал «Хорошие новости».
Фотограф из Озерска запечатлел редкое природное явление в поселке Метлино. По его словам, он наблюдал северное сияние с 22 часов ночи до 6 утра, а пик пришелся на 4 часа утра. Россиянин сделал множество ярких кадров, а также снял видео вопреки всем трудностям.
«Посмотрим небольшой таймлапс, как это происходит. Прошу извинить за начало видео. Ветер был такой сильный, что сдувало фотоаппарат со штативом!» — рассказал журналистам Владимиров.
Северное сияние — одно из самых известных природных явлений Арктики, охота за ним — это популярное развлечение для гостей региона. Например, в Мурманской области северное сияние можно увидеть с конца августа до середины апреля.
Яркие всполохи разных цветов в небе появляются из-за того, что заряженные частицы солнечного ветра проникают в верхние слои атмосферы. При этом мощнее всего небо светится у полюсов Земли, именно поэтому для наблюдения за северным сиянием туристы едут в Заполярье.