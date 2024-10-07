Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:27, 7 октября 2024Экономика

«Яндекс Браузер» начал показывать промокоды

«Яндекс» интегрировал «Сплит» в свой браузер

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

«Яндекс» добавил в браузер возможность оплачивать товары из интернет-магазинов по частям без установки расширений. Это стало возможным после интеграции в «Браузер» сервиса «Яндекс Сплит».

Кроме того, браузер теперь находит в интернете промокоды, проверяет на актуальность и предлагает пользователям на сайте магазинов. Их можно увидеть, нажав кнопку «Промокоды» рядом с адресной строкой.

«Сплит» позволяет разбить платеж на четыре равные части и вносить их поэтапно в течение двух месяцев. В «Браузере» оплата частями будет доступна даже в тех магазинах, где раньше не было такой опции. Чтобы ее использовать, нужно зайти на сайт магазина, нажать на кнопку «Купить в Сплит» рядом с адресной строкой браузера и авторизоваться в сервисе под своим «Яндекс ID». Дальше пользователю нужно следовать подсказкам для совершения оплаты.

Новые опции будут полезны не только покупателям, но и продавцам. При оплате заказа частями продавец сразу получает всю сумму.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шаповалова
      Обсудить
      Последние новости

      «Это средневековые подходы». Кадыров раскритиковал ужесточение миграционной политики в России

      Женщина расправилась с бойфрендом во время игры в прятки

      Путина поздравили с днем рождения в Киеве

      МИД заявил о систематическом применении ядовитых веществ ВСУ

      56-летнего Джеймса Бонда прозвали старым учителем географии в сети из-за внешнего вида

      VK Музыка выпустила крупнейшее за 17 лет обновление

      Группа Oasis придумала способ заработать миллионы на своем воссоединении

      Перспективы вывоза российского зерна оценили

      В Петербурге жираф упал на детей

      Москву зальют дожди

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше