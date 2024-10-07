«Яндекс Браузер» начал показывать промокоды

«Яндекс» интегрировал «Сплит» в свой браузер

«Яндекс» добавил в браузер возможность оплачивать товары из интернет-магазинов по частям без установки расширений. Это стало возможным после интеграции в «Браузер» сервиса «Яндекс Сплит».

Кроме того, браузер теперь находит в интернете промокоды, проверяет на актуальность и предлагает пользователям на сайте магазинов. Их можно увидеть, нажав кнопку «Промокоды» рядом с адресной строкой.

«Сплит» позволяет разбить платеж на четыре равные части и вносить их поэтапно в течение двух месяцев. В «Браузере» оплата частями будет доступна даже в тех магазинах, где раньше не было такой опции. Чтобы ее использовать, нужно зайти на сайт магазина, нажать на кнопку «Купить в Сплит» рядом с адресной строкой браузера и авторизоваться в сервисе под своим «Яндекс ID». Дальше пользователю нужно следовать подсказкам для совершения оплаты.

Новые опции будут полезны не только покупателям, но и продавцам. При оплате заказа частями продавец сразу получает всю сумму.