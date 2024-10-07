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20:26, 7 октября 2024Путешествия

Названы лучшие города мира

Condé Nast Traveller: Сидней назван лучшим городом в мире

Фото: Getty Images

Сидней, Австралия, назван лучшим городом в мире в 2024 году. Такое мнение высказали читатели Condé Nast Traveller в ходе опроса в начале октября.

На втором месте оказалась Валенсия в Испании, а третью строчку занял Сингапур. В десятке лидеров также оказались Гонконг, Стокгольм, Токио, Вена, Берлин, Милан и Будапешт. В списке также значатся Мадрид, Париж, Кейптаун, Чикаго, Стамбул, Пальма, Лас-Вегас, Севилья, Марракеш и Нью-Йорк.

Ранее жюри премии The World's 50 Best Hotels назвали 50 лучших отелей мира в 2024 году. Первое место в списке получила пятизвездочная гостиница Capella Bangkok в Бангкоке. Ее номерной фонд включает более 100 светлых и просторных комнат и вилл.

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      Марк Успенский
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