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18:22, 7 октября 2024Экономика

Okko принял участие в международной конференции WebOS Summit с Netflix и Prime Video

Имполитов подчеркнул важность WebOS Summit в мире SMART TV

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Okko принял участие во второй ежегодной конференции LG WebOS Summit, которая прошла в Сеуле в конце сентября. Мероприятие было посвящено будущему платформы WebOS, интегрированной в SMART-телевизоры и другие устройства компании LG и партнеров. Гостями конференции также стали Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ и другие стриминговые сервисы.

Так, LG поделилась своим стратегическим видением и будущими инициативами по расширению экосистемы AI webOS и развитию своего платформенного бизнеса. В рамках мероприятия была отмечена важная веха: десятая годовщина запуска webOS на смарт-телевизорах LG, которых в мире было продано более 220 миллионов.

Согласно отчету Omdia, выпущенному в 2023 году, 11,7 процента всех SMART-телевизоров в мире работают на базе WebOS.

«WebOS Summit — большое и важное событие в мире SMART TV, в котором Okko участвует второй год подряд. Понимание глобальных трендов, применение искусственного интеллекта для нового уровня клиентского опыта, кроссплатформенность и качественный контент для разных аудиторий важны как никогда», — подчеркнул директор по продукту Okko Денис Имполитов.

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      Константин Паршин
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