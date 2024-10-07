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22:27, 7 октября 2024Мир

В Белом доме испугались беспорядков из-за выборов

Жан-Пьер: Белый дом обеспокоен угрозой беспорядков в связи с выборами в США

Фото: Nathan Howard / Reuters

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена обеспокоена угрозой беспорядков в связи с выборами главы государства в ноябре. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она напомнила о беспорядках 6 января 2021 года, последовавших за поражением экс-президента США Дональда Трампа на выборах в 2020 году.

«Президент [Байден] и я, и многие другие говорим о том, что мы видели шестого января 2021 года. Очевидно, что мы всегда обеспокоены», — отметила Жан-Пьер.

Ранее бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден допустил, что президентские выборы в США, намеченные на ноябрь, не вызовут крупномасштабных беспорядков в стране. При этом собеседник агентства отметил, что «это уже третьи выборы, которые будут совершенно депрессивными».

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      Маргарита Пименова
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