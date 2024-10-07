В российском регионе произошли два землетрясения

В Бурятии произошли два землетрясения

На севере Бурятии произошло два землетрясения. Интервал между ними составил минуту, передает пресс-служба главного управления МЧС по республике.

Землетрясения зафиксировали в Муйском районе. Эпицентр первого из них залегал в шести километрах южнее населенного пункта Северомуйск, эпицентр второго — в 16,5 километра к юго-востоку от Северомуйска. По информации ЕДДС Муйского района, жители населенного пункта ощутили слабые толчки.

Сейчас на месте работает группа МЧС, обследующая социально значимые объекты.

Ранее в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр находился в 30 километрах к юго-востоку от города Малатья.