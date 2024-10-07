Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:36, 7 октября 2024Экономика

В российском регионе произошли два землетрясения

В Бурятии произошли два землетрясения

Фото: Petr Brož / Wikimedia

На севере Бурятии произошло два землетрясения. Интервал между ними составил минуту, передает пресс-служба главного управления МЧС по республике.

Землетрясения зафиксировали в Муйском районе. Эпицентр первого из них залегал в шести километрах южнее населенного пункта Северомуйск, эпицентр второго — в 16,5 километра к юго-востоку от Северомуйска. По информации ЕДДС Муйского района, жители населенного пункта ощутили слабые толчки.

Сейчас на месте работает группа МЧС, обследующая социально значимые объекты.

Ранее в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр находился в 30 километрах к юго-востоку от города Малатья.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      «Разгорается все сильнее». На нефтебазе в Крыму произошел мощный пожар. В Феодосии идет эвакуация жителей

      Житель Суджи рассказал о спасшихся от расстрела польскими наемниками людях

      ВСУ попытались совершить террористическую атаку в российском регионе

      Страховщики отклонили требования оператора «Северного потока»

      Пассажирам самолета включили непристойный фильм на всех экранах

      В ВГТРК прокомментировали хакерскую атаку

      Бывший тренер «Спартака» возглавил «Оренбург»

      Лукашенко отправился в Москву с рабочим визитом

      В Калужской области уничтожили БПЛА

      Стало известно о пострадавших при пожаре на нефтебазе в Крыму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше