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12:23, 7 октября 2024Россия

В зоне СВО уничтожили радиолокационную станцию RADA RPS-42 производства Израиля

Минобороны отчиталось об уничтожении израильской станции RADA RPS-42 в зоне СВО

Кадр: Drs Rada Technologies / YouTube

Российские войска уничтожили израильскую радиолокационную станцию RADA RPS-42 в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля», — говорится в сообщении.

Помимо того, удары наносились по двум военным аэродромам, цехам производства и местам хранения беспилотников и складам, на которых находились боеприпасы и военное имущество солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Поражение также было нанесено скоплениям военной техники и живой силы украинских войск, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что ВСУ использовали в Курской области западное химическое оружие под видом дымовых снарядов. По его словам, украинская сторона применила химоружие в Судже в августе 2024 года.

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      Никита Абрамов
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