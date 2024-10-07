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18:29, 7 октября 2024Забота о себе

Жена 38-летнего мужчины с деменцией рассказала о первых признаках болезни

Belfast Live: симптомы депрессии стали признаком деменции у 38-летнего мужчины

Фото: Sile Tankov

В 2022 году женщина по имени Шиле Танков стала замечать перемены в поведении ее мужа Стефана, которые изначально списала на депрессию. Врачи поначалу согласились с ней, однако вскоре у ее мужа диагностировали раннюю деменцию. О первых признаках заболевания, с которым столкнулся 38-летний мужчина, его супруга рассказала изданию Belfast Live.

По словам Танков, два года назад ее стало настораживать, что муж перестал интересоваться, как прошел ее день, начал рано ужинать (около пяти часов) и сразу ложиться спать. Супруги обратились к врачу, и на приеме жена списала симптомы на депрессию. Доктор согласился с ней. Однако вскоре поведение мужчины изменилось еще сильнее: он стал воровать вино в магазине.

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Тогда семья Танков настояла на проведении тщательного обследования. МРТ и КТ показали, что у мужчины развилась лобно-височная деменция. «Он был позитивным и энергичным человеком. Болезнь началась всего через год после нашей свадьбы, мы так надеялись создать полноценную семью. Во время одного из визитов к врачу Стефан просто встал и ушел, мне пришлось заманивать его обратно обещаниями сходить в "Макдоналдс". Это было похоже на общение с ребенком», — рассказала Танков. Она добавила, что, по прогнозам врачей, ее мужу осталось жить около года.

Ранее ученые исследовательского института Сант-Пау раскрыли условие, при котором почти гарантированно развивается болезнь Альцгеймера. Для этого исследователи проанализировали данные от 3297 доноров мозга, включая образцы 273 человек с двумя копиями гена APOE4.

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      Алиса Дмитриева
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