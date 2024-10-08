Агент СБУ сфотографировал гостиницу в ДНР и был приговорен к колонии

В Ростовской области суд приговорил агента СБУ за фото гостиницы в ДНР

Южный окружной военный суд приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима Дмитрия Кожухова, который согласился работать на Службу безопасности Украины (СБУ) и сделал фотографии гостиницы, которая используется для проживания военнослужащих Донецкой народной республики (ДНР). Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Кожухова признали виновным по статьям 33, 205.4 УК РФ («Пособничество в участии в террористическом сообществе»).

По версии следствия, 2 октября 2016 года Кожухов согласился передавать СБУ информацию об объектах на территории ДНР и местах дислокации местных военнослужащих. В дальнейшем по заданию Киева подсудимый сделал кадры здания гостиницы, в которой жили военные республики, и отправил их кураторам.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к аналогичному сроку агента СБУ Николая Забирко, готовившего теракт против бывшего главы Мариуполя Константина Иващенко.