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08:54, 8 октября 2024Бывший СССР

Генштаб ВСУ назвал самые напряженные направления на фронте

Генштаб ВСУ: покровское и кураховское направления остаются самыми напряженными

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Покровское и кураховское направления в Донецкой народной республике (ДНР) остаются самыми напряженными на фронте. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале.

Генштаб ВСУ назвал самые напряженные направления на фронте по итогам дня 7 октября. Как сообщается, в течение суток было зафиксировано 172 боевых столкновения.

«Покровское и кураховское направления остаются самыми напряженными», — заявили в украинском Генштабе. Отмечаются напряженные бои в районах населенных пунктов Цукурино и Селидово.

Ранее украинский военный корреспондент Богдан Мирошников заявил о потере Цукурино в ДНР. По его словам, подразделения ВСУ отступили из района птицефабрики на западе населенного пункта.

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      Алевтина Запольская
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