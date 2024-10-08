Генштаб ВСУ: покровское и кураховское направления остаются самыми напряженными

Покровское и кураховское направления в Донецкой народной республике (ДНР) остаются самыми напряженными на фронте. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале.

Генштаб ВСУ назвал самые напряженные направления на фронте по итогам дня 7 октября. Как сообщается, в течение суток было зафиксировано 172 боевых столкновения.

«Покровское и кураховское направления остаются самыми напряженными», — заявили в украинском Генштабе. Отмечаются напряженные бои в районах населенных пунктов Цукурино и Селидово.

Ранее украинский военный корреспондент Богдан Мирошников заявил о потере Цукурино в ДНР. По его словам, подразделения ВСУ отступили из района птицефабрики на западе населенного пункта.