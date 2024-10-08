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15:10, 8 октября 2024Моя страна

Худеющий кот Крошик впервые запрыгнул на пуфик

Худеющий кот Крошик впервые запрыгнул на невысокую поверхность

Кадр: страница «Приют Матроскин Пермь» во «ВКонтакте»

Пермский кот Крошик, весивший 17 килограммов и спасенный волонтерами, похудел уже до 14,8 килограмма. Об этом сообщили в приюте «Матроскин».

Специалисты напомнили, что реабилитация кота длится уже почти месяц. По их словам, дробное кормление помогает котику чувствовать себя лучше, он стал более уверенно ходить и даже смог запрыгнуть на невысокую поверхность — пуфик.

«Крошик очень старается и мечтает наконец избавиться от оков лишнего веса, чтобы спокойно передвигаться», — рассказали в приюте.

Крошик жил в подвале одной из больниц Перми. Неравнодушные сотрудники подкармливали его хлебными сухарями, супом, «Вискасом» и мясом, из-за чего животное располнело до 17 килограммов. Из-за лишнего веса кот не мог ходить.

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      Варвара Кошечкина
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