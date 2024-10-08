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15:33, 8 октября 2024Экономика

Названы районы Москвы с самыми подешевевшими новостройками

Сильнее всего среди районов Москвы новостройки подешевели в Лефортове

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По итогам третьего квартала 2024 года среди районов Старой Москвы стоимость жилья на первичном рынке относительно второго квартала сильнее всего снизилась в Лефортове. Локации столицы с самыми подешевевшими новостройками со ссылкой на аналитиков платформы bnMAP.pro назвал РБК.

По информации специалистов, средняя цена квадратного метра в Лефортове за указанный период упала на 19 процентов, до 380 тысяч рублей. Лидерство района они связали с ограниченным объемом предложения, а также изменением его структуры. В
bnMAP.pro отметили, что стоимость «квадрата» в этой локации снизилась из-за ухода самых ликвидных лотов из экспозиции.

Вторым среди районов Москвы с наиболее подешевевшей «первичкой» оказалось Бирюлево Восточное с падением показателя на 12,9 процента, до 303,6 тысячи рублей за квадратный метр. Замкнуло тройку Москворечье-Сабурово, где цены на новые квартиры за три месяца снизились на 12,1 процента, до 367,3 тысячи рублей за «квадрат».

Ранее стало известно, что новостройки в Москве за квартал сильнее всего подорожали в районе Фили-Давыдково.

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      Полина Кислицына
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