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15:59, 8 октября 2024Силовые структуры

России выдали 120 скрывавшихся за границей обвиняемых

ГП: 120 скрывавшихся за рубежом обвиняемых выданы российским силовикам

Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

120 скрывавшихся за рубежом обвиняемых выданы российским силовикам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры (ГП) России.

По данным правоохранителей, это показатель за восемь месяцев. За это время компетентными органами иностранных государств исполнены 283 российских запроса о правовой помощи по уголовным делам. Так, в Черногории, Республики Сербия удовлетворены запросы о выдаче лиц для привлечения к ответственности по статьям о мошенничестве и взятке. Между тем министерство юстиции Объединенных Арабских Эмиратов приняло решение о выдаче объявленного в международный розыск по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») гражданина, а компетентные органы Греческой Республики удовлетворили запрос о выдаче лица для приведения в исполнение приговора за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере Янаульского районного суда Башкортостана.

В российском ведомстве сообщили, что Россия выполняет взятые на себя международные обязательства в сфере выдачи, оказания первой помощи по уголовным делам и правоохранительного содействия. Кроме того, отметили в Генпрокуратуре, российские силовики продолжают призывать партнеров к деполитизированному сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью в соответствии с взятыми на себя обязательствами.

Ранее сообщалось, что три страны отказались от правового сотрудничества с Россией по политическим мотивам в 2024 году.

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      Анна Габай
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