Названа самая популярная российская видеоплатформа

ВЦИОМ: россияне назвали «VK Видео» самой популярной российской видеоплатформой

Российские интернет-пользователи чаще всего смотрят видео на платформе «VK Видео», следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом сообщается на сайте организации.

Самой популярной российской видеоплатформой россияне назвали ролики на «VK Видео» — ролики там смотрят 65 процентов респондентов. 60 процентов пользуются YouTube, 54 процента — «Дзен Видео», 54 процента — NUUM и 50 процентов — «Одноклассниками». Смотреть контент на компьютерах и ноутбуках чаще предпочитают пользователи Twitch (54 процента), «Одноклассников» (42 процента), «Дзен Видео» (40 процентов), RUTUBE (34 процента) и YouTube (25 процентов). В меньшей степени оказались популярны планшеты (2–4 процента) и ТВ с приставкой, Smart TV (2–16 процентов).

Чаще всего россияне смотрят фильмы и сериалы (56 процентов), новости (53 процента), юмор и развлекательный контент (51 процент), контент про образование, просвещение и науку (49 процентов), хобби и увлечения (48 процентов), музыку, клипы и выступления артистов (45 процентов). Достаточно востребован контент о путешествиях (38 процентов), видео на тему технологий и гаджетов (26 процентов), красоты и здоровья (25 процентов), экономики и финансов, психологии (по 23 процента), компьютерных игр (22 процента). Несколько реже в ответах звучат такие тематические направления контента, как спорт и фитнес, бизнес (по 17 процентов), семья и воспитание детей (16 процентов) и мода, шопинг (12 процентов).

В топ-3 видеосервисов по оценкам пользователей вошли YouTube (71 процент), «VK Видео» (54 процента) и «Дзен Видео» (51 процент). Далее следуют Twitch (46 процентов). При этом среди пользователей YouTube наиболее высокая доля отказавшихся от сервиса — каждый пятый (21 процент) отметил, что ранее пользовался платформой, а сейчас — нет.

59 процентов респондентов признались, что пользуются «VK Видео» несколько раз в день или почти каждый день. У YouTube этот показатель — 78 процентов. В топ-5 также вошли «Дзен Видео» (54 процента), RUTUBE (43 процента) и «Видео в "Одноклассниках"» (41 процент).

«В целом данные исследования указывают на высокую удовлетворенность пользователей основными видеосервисами в России, а также на растущую конкурентоспособность российских платформ», — заявили во ВЦИОМ.