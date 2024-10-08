Сообщение о планах заселить Запорожскую область заключенными не подтвердилось

Украинское издание «РИА-Мелитополь» заявило, что губернатор Запорожской области Евгений Балицкий якобы намерен заселить регион заключенными. Это сообщение не подтвердилось.

В материале со ссылкой на официальный Telegram-канал Балицкого отмечается, что он ранее провел встречу с начальником УФСИН по Запорожской области Евгением Заярко. Уточняется, что они обсудили в том числе, как идет создание центров пробации бывших заключенных и дополнительных рабочих мест для трудоустройства осужденных.

«РИА Мелитополь», комментируя эту информацию, заявило, что Запорожскую область ожидает «наплыв бывших узников», а на улицах Мелитополя и других городов появятся «российские зеки». Издание также заявило, что за счет новых регионов Москва пытается решать вопрос «с неугодными ей слоями населения».

Закон о пробации осужденных в России был принят в январе 2023 года. Он предусматривает социальную адаптацию и реабилитацию осужденных, освободившихся из заключения, а также приговоренных к принудительным работам. Закон также вводит возможность создания центров пробации, предназначенных для уже освободившихся людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Речь идет в том числе о помощи по предоставлению временного жилья.

«В центрах пробации людям, освободившимся из мест лишения свободы, будет оказываться комплексная поддержка в адаптации к жизни на свободе. Это могут быть как общежития, на базе которых будут реализованы программы ресоциализации, так и центры, куда могут обращаться единоразово за конкретной необходимой помощью», — рассказывала президент Фонда помощи заключенным Сюзанна Кирильчук.

Правила работы центров пробации устанавливает Минюст РФ. Согласно опубликованному министерством проекту приказа, гражданам окажут помощь в центрах пробации при наличии в том числе направления уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства (месту пребывания) гражданина или направления учреждения, исполняющего наказания в виде принудительных работ или лишения свободы.

Как ранее сообщили во ФСИН, в 2025 году первые центры пробации появятся в Хабаровском крае, Владимирской, Сахалинской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. О том, что в Запорожской области также будут реализовывать мероприятия по пробации, Балицкий рассказал еще в декабре 2023 года.

Утверждения о том, Запорожскую область и другие новые регионы России якобы хотят заселить заключенными, не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».