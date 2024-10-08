В Грузии выявили новый случай иностранного вмешательства в выборы

В Грузии рассказали о новом случае иностранного вмешательства в выборы

В Грузии заявили о новом случае иностранного вмешательства в предстоящие парламентские выборы. Об этом рассказал член правящей партии «Грузинская мечта» Гиви Миканадзе, пишет РИА Новости.

По словам чиновника, председатель комитета по внешним связям бундестага Германии Михаэль Рот помогал зарегистрироваться на выборы проживающим за рубежом гражданам Грузии. «Это явно является иностранным вмешательством в предвыборные процессы», — заявил Миканадзе.

Депутат добавил, что это не первый случай вмешательства в предвыборный процесс в Грузии со стороны стран Запада. По его словам, посольство Соединенных Штатов Америки (США) регулярно публикует посты в социальных сетях с критикой политики «Грузинской мечты».

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» собирается побороться с оппозиционными силами во главе с действующим президентом Саломе Зурабишвили и партией экс-главы страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».