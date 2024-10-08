Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:27, 8 октября 2024Бывший СССР

В Грузии выявили новый случай иностранного вмешательства в выборы

В Грузии рассказали о новом случае иностранного вмешательства в выборы

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии заявили о новом случае иностранного вмешательства в предстоящие парламентские выборы. Об этом рассказал член правящей партии «Грузинская мечта» Гиви Миканадзе, пишет РИА Новости.

По словам чиновника, председатель комитета по внешним связям бундестага Германии Михаэль Рот помогал зарегистрироваться на выборы проживающим за рубежом гражданам Грузии. «Это явно является иностранным вмешательством в предвыборные процессы», — заявил Миканадзе.

Депутат добавил, что это не первый случай вмешательства в предвыборный процесс в Грузии со стороны стран Запада. По его словам, посольство Соединенных Штатов Америки (США) регулярно публикует посты в социальных сетях с критикой политики «Грузинской мечты».

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» собирается побороться с оппозиционными силами во главе с действующим президентом Саломе Зурабишвили и партией экс-главы страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      Группа российских альпинистов погибла в Непале. Один из них сорвался на высоте 8167 метров и утянул за собой остальных

      Раскрыто число совершенных на Северном Кавказе терактов за 2024 год

      Польских наемников на Украине не освободят от уголовного преследования

      Названа самая популярная российская видеоплатформа

      Влияние дискуссий о мигрантах на отношения Путина и президента Таджикистана оценили

      Двукратная чемпионка Европы по гребле умерла в возрасте 94 лет

      В Чечне высказались о квадроберах

      МИД России обвинил литовские СМИ в разжигании истерии

      Нобелевскую премию по физике вручат за машинное обучение и нейронные сети

      Бывший «ангел» Victoria's Secret похвасталась фигурой в спортзале

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше