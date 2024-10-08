Женщина неожиданно нашла биологического отца и влюбилась в единокровного брата

Женщина неожиданно узнала о единокровном брате и влюбилась в него. О запретном влечении к родственнику она рассказала Daily Mail под псевдонимом Марианна Томас.

В 2023 году Томас внезапно обрела биологическую семью. Тогда ей написал незнакомый мужчина и заявил, что тот, кого она всю жизнь считала родным отцом, является ее приемным родителем. Он отметил, что хотел связаться с ней, когда ее матери не стало, но в итоге решился на это только сейчас.

Женщина долго боялась рассказать о странном письме своему, как выяснилось, приемному отцу. Оказалось, что он не знал об измене жены. «Он продолжал говорить, как сильно любит маму, и я видела, что он ощущает себя преданным», — описала их трудный разговор Томас. Позже она сдала ДНК-тест и узнала о существовании у нее четырех единокровных братьев и сестер.

Томас сразу отметила, что ее братья, Хью и Эдвард, были довольно симпатичными. Она посмотрела их посты в социальных сетях и узнала, что они окончили элитную школу и вели богатую жизнь. Женщина договорилась встретиться с Хью. По ее словам, их встреча прошла очень приятно, но во время нее она поймала себя на недопустимых мыслях. «Он был очень участливым, наклонился и положил руку мне на плечо. Я не могла отрицать, что от его прикосновения во мне вспыхнула искра желания», — рассказала Томас.

На момент встречи с Хью женщина была замужем. Она не стала предпринимать никаких действий и воспринимала появившиеся к нему чувства как подростковую влюбленность. У Томас все же не получилось сблизиться с новоприобретенной семьей. В их отношениях с Хью случился разлад, и они перестали общаться. Фантазии женщины о брате прошли. «Но я никогда не перестану задаваться вопросом, чувствовал ли он то же самое», — призналась она.

Ранее сообщалось, что юноша из Лос-Анджелеса, США, внезапно обнаружил, что у него есть 40 братьев и сестер. Он с детства знал, что был зачат с помощью донорской спермы, но решил найти родственников по этой программе только в мае 2023 года от скуки.