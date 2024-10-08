Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:41, 8 октября 2024Из жизни

Женщина неожиданно нашла биологического отца и влюбилась в единокровного брата

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Женщина неожиданно узнала о единокровном брате и влюбилась в него. О запретном влечении к родственнику она рассказала Daily Mail под псевдонимом Марианна Томас.

В 2023 году Томас внезапно обрела биологическую семью. Тогда ей написал незнакомый мужчина и заявил, что тот, кого она всю жизнь считала родным отцом, является ее приемным родителем. Он отметил, что хотел связаться с ней, когда ее матери не стало, но в итоге решился на это только сейчас.

Женщина долго боялась рассказать о странном письме своему, как выяснилось, приемному отцу. Оказалось, что он не знал об измене жены. «Он продолжал говорить, как сильно любит маму, и я видела, что он ощущает себя преданным», — описала их трудный разговор Томас. Позже она сдала ДНК-тест и узнала о существовании у нее четырех единокровных братьев и сестер.

Материалы по теме:
Странные братья Лесли. Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Странные братья Лесли.Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
23 октября 2021
Параллельные жизни Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
Параллельные жизниРазлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
24 января 2020

Томас сразу отметила, что ее братья, Хью и Эдвард, были довольно симпатичными. Она посмотрела их посты в социальных сетях и узнала, что они окончили элитную школу и вели богатую жизнь. Женщина договорилась встретиться с Хью. По ее словам, их встреча прошла очень приятно, но во время нее она поймала себя на недопустимых мыслях. «Он был очень участливым, наклонился и положил руку мне на плечо. Я не могла отрицать, что от его прикосновения во мне вспыхнула искра желания», — рассказала Томас.

На момент встречи с Хью женщина была замужем. Она не стала предпринимать никаких действий и воспринимала появившиеся к нему чувства как подростковую влюбленность. У Томас все же не получилось сблизиться с новоприобретенной семьей. В их отношениях с Хью случился разлад, и они перестали общаться. Фантазии женщины о брате прошли. «Но я никогда не перестану задаваться вопросом, чувствовал ли он то же самое», — призналась она.

Ранее сообщалось, что юноша из Лос-Анджелеса, США, внезапно обнаружил, что у него есть 40 братьев и сестер. Он с детства знал, что был зачат с помощью донорской спермы, но решил найти родственников по этой программе только в мае 2023 года от скуки.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Южная Корея допустила отправку военных КНДР на Украину для поддержки России. Путин называл это чушью

      Раскрыты простые правила для здоровья сердца и сосудов на долгие годы

      Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии выросла более чем вдвое

      41-летняя Бородина снялась в платье с глубоким декольте

      НАСА описало последствия взрыва атомной бомбы в космосе

      Россиянина задержали за похищение избившего сына одноклассника

      Губернатор назвал условия для поступления женщин на службу в зоне СВО

      Жители российского города пожаловались на реки нечистот и крыс в 70-летнем доме

      В России высказались о возможности выплатить 13-ю пенсию в конце года

      На Западе заявили о признании властями утраты территорий Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше