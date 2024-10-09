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10:17, 9 октября 2024Ценности

Дочь Джуда Лоу появилась на публике в прозрачном бюстгальтере

Фото: @lirisaw

Дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу появилась на публике в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

23-летняя модель посетила мероприятие бренда Burberry в Лондоне. Так, для выхода в свет девушка выбрала клетчатую мини-юбку и черную кофту с расстегнутыми верхними пуговицами, из-под которой виднелся прозрачный бюстгальтер. Кроме того, знаменитость накинула на плечи коричневый тренч и примерила кожаные открытые ботинки.

На размещенных кадрах видно, что визажисты решили сделать в макияже акцент на естественную красоту знаменитости и нанесли минимальное количество макияжа. Стилисты, в свою очередь, уложили короткие волосы в небрежную прическу.

В сентябре сообщалось, что Айрис Лоу показала откровенные кадры, сделанные для журнала Pop.

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      Мария Винар
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