Крупный пожар на рынке под Москвой попал на видео

В подмосковном Ногинске загорелись павильоны на городском рынке

В подмосковном городе Ногинске загорелись павильоны на городском рынке. Крупное происшествие попало на видео, соответствующие кадры опубликовал MK.RU.

На представленном ролике видно, как территория объята густым дымом.

По сведениям издания, возгорание возникло в одной из палаток на рынке. Позже огонь перекинулся на другие места. Сведений о пострадавших не поступало.

По данным телеканала «360», к месту происшествия были направлены экстренные службы и медики.

До этого сообщалось, что огнеборцы локализовали пожар на складе в Подмосковье на площади 4,2 тысячи квадратных метров.

К ликвидации возгорания привлекли 65 специалистов и 22 единицы специальной техники. Информации о пострадавших не было.