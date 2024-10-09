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14:51, 9 октября 2024Экономика

Российское подразделение Shell решило самоликвидироваться

Подразделение нефтегазовой компании Shell в России подало заявление о ликвидации

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Компания «Шелл нефтегаз девелопмент», российское структурное подразделение британо-нидерландской энергетической корпорации Shell, во вторник, 8 октября, подала заявление о ликвидации. Об этом со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) сообщает РИА Новости.

В настоящее время структура находится в состоянии ликвидации. Сроком окончания процедуры названо 10 сентября 2025 года.

На прошлой неделе стало известно, что «Шелл нефтегаз девелопмент» наряду с рядом других иностранных подразделений Shell стала фигурантом иска Генпрокуратуры, который на тот момент еще не был принят Арбитражным судом Москвы.

Третьими лицами ведомство просило привлечь «Газпром экспорт», Минэнерго, ООО «Сахалинская энергия», бермудскую Sakhalin Energy Investment Co. Ltd и правительство Сахалинской области. Предмет и основания иска не указывались, однако если учитывать названные компании, речь идет о споре вокруг нефтегазового проекта «Сахалин-2».

После начала боевых действий на Украине Shell отказалась от продолжения сотрудничества, и в июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта — «Сахалинская энергия» вместо Sakhalin Energy. Доля компании в итоге досталась «Газпрому», однако вопрос о выплате компенсаций до сих пор не решен. Перед этим российская сторона хочет оценить ущерб, нанесенный действиями иностранного партнера по всему спектру сотрудничества.

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      Платон Щукин
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