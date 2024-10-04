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09:13, 4 октября 2024Экономика

Генпрокуратура подала в суд на нефтяную компанию Shell

Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Москвы к структурам компании Shell

Фото: May James / Reuters

В Арбитражный суд Москвы в среду, 2 октября, поступил иск от Генпрокуратуры России к ряду структур британской нефтегазовой компании Shell. Об этом со ссылкой на картотеку арбитражных дел пишет «Интерфакс».

Иск пока не принят к производству. Ответчиками значатся «Шелл Глобал Солюшнз Интернешнл Интернешэнл Б.В.», «Шелл Эксплорейшн Энд Продакшн Сервисез Б.В.», ООО «Шелл нефтегаз Девелопмент», «Шелл Интернешнл Эксплорэйшн Энд Продакшн Б.В.», «Шелл Сахалин Сервисес Б.В.», «Шелл Энерджи Юроп Лтд», «Шелл», «Шелл Сахалин Холдингз Б.В.».

Третьими лицами названы «Газпром экспорт», Министерство энергетики России, правительство Сахалинской области, а также оператор проекта «Сахалин-2» — компания «Сахалинская энергия», бывший оператор проекта Sakhalin Energy Investment Company Ltd.

Суть иска не раскрывается, но очевидно, что речь идет о спорах вокруг проекта «Сахалин-2», где у Shell была доля 27,5 процента. После начала боевых действий на Украине компания остановила работы, и в июне 2022 президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта — «Сахалинская энергия» вместо Sakhalin Energy.

Долю британской компании хотел выкупить «Новатэк», но в итоге она досталась «Газпрому», у которого теперь 77,5 процента. Японские Mitsui и Mitsubishi не стали отказываться от участия в «Сахалине-2».

При этом британская компания не получила средства. Российская сторона хочет перед этим определить и учесть в выплатах ущерб, нанесенный Shell в ходе реализации проекта, а также потери «Газпрома» от отказа принять новую систему оплаты поставок российского трубопроводного газа в Европу, подразумевавшую расчеты в рублях. Не исключено, что иск касается определения размера нанесенного ущерба.

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      Платон Щукин
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