Япония сохранит долю в нефтегазовых проектах России

МИД Японии: Токио сохранит долю в проектах по разработке нефти и газа в России

Япония планирует сохранять долю в проектах по разработке нефти и газа в России, поскольку считает их важными для энергетической безопасности. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на ежегодный доклад японского МИД «Синяя книга по дипломатии».

В документе отмечается, что Токио считает проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» важными в свете обеспечения стабильных поставок на средне- и долгосрочную перспективу. При этом Япония продолжит сотрудничать с государствами-членами «Большой семерки» (G7) в области «политики жестких санкций» против России.

Ранее Япония запретила экспорт в Россию аккумуляторов, труб и компонента пороха. Ограничения коснулись 164 категорий товаров. До этого Япония дополнила санкции против России запретом на экспорт пяти типов станков.