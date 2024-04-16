Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:22, 16 апреля 2024Экономика

Япония сохранит долю в нефтегазовых проектах России

МИД Японии: Токио сохранит долю в проектах по разработке нефти и газа в России
СюжетСанкции против России:

Фото: Unsplash

Япония планирует сохранять долю в проектах по разработке нефти и газа в России, поскольку считает их важными для энергетической безопасности. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на ежегодный доклад японского МИД «Синяя книга по дипломатии».

В документе отмечается, что Токио считает проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» важными в свете обеспечения стабильных поставок на средне- и долгосрочную перспективу. При этом Япония продолжит сотрудничать с государствами-членами «Большой семерки» (G7) в области «политики жестких санкций» против России.

Ранее Япония запретила экспорт в Россию аккумуляторов, труб и компонента пороха. Ограничения коснулись 164 категорий товаров. До этого Япония дополнила санкции против России запретом на экспорт пяти типов станков.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Госдеп назвал условия отказа от контрмер и соблюдения ДСНВ. Что США требуют от России в сфере контроля за вооружениями?

      Популярная актриса показала фигуру в купальнике

      Никогда не привлекавшей мужа сексуально женщине дали совет

      В Швейцарии раскрыли позицию по конфискации российских активов

      Рогов ответил на предложение Макрона о перемирии на Украине

      Microsoft два года не могла исправить ошибку Windows

      В Госдуме предложили вернуть продленку во все школы

      В ДНР оценили возможности ВСУ на линии соприкосновения

      Япония сохранит долю в нефтегазовых проектах России

      Названа возможная дата голосования в Конгрессе по помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше