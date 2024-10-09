В ЛНР рассказали об уничтожении цеха по сборке БПЛА ВСУ под Купянском

Экс-полковник НМ ЛНР Марочко: ВС РФ уничтожили цех сборки БПЛА ВСУ в Купянске

Российские войска уничтожили в Купянске цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад с ракетно-артиллерийским вооружением (РАВ). Об этом в беседе с ТАСС рассказал полковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Уничтожено три переправы через реку Оскол, железнодорожный мост через реку Песчаная, в Купянске поражен цех по сборке БПЛА и склад РАВ», — рассказал экс-военный.

Он добавил, что в соседнем Купянске-Узловом был нанесен удар по стоянке украинских бронемашин и складу горюче-смазочных материалов.

Ранее Марочко рассказал об уничтожении опорного пункта ВСУ под Северском. По его словам, украинские войска благодаря этой позиции контролировали часть дороги Ивано-Дарьевка — Верхнекаменское и удерживали участок линии фронта вдоль реки Сухая Плотва.