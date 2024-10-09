Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:14, 9 октября 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали об уничтожении цеха по сборке БПЛА ВСУ под Купянском

Экс-полковник НМ ЛНР Марочко: ВС РФ уничтожили цех сборки БПЛА ВСУ в Купянске

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска уничтожили в Купянске цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад с ракетно-артиллерийским вооружением (РАВ). Об этом в беседе с ТАСС рассказал полковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Уничтожено три переправы через реку Оскол, железнодорожный мост через реку Песчаная, в Купянске поражен цех по сборке БПЛА и склад РАВ», — рассказал экс-военный.

Он добавил, что в соседнем Купянске-Узловом был нанесен удар по стоянке украинских бронемашин и складу горюче-смазочных материалов.

Ранее Марочко рассказал об уничтожении опорного пункта ВСУ под Северском. По его словам, украинские войска благодаря этой позиции контролировали часть дороги Ивано-Дарьевка — Верхнекаменское и удерживали участок линии фронта вдоль реки Сухая Плотва.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Священника и военного заподозрили в расправах и похищениях людей под Белгородом. Как они связаны с криминальным миром?

      Двоих россиян арестовали за нападение на участника СВО и похищение у него миллиона рублей

      В США высказались об используемой для отступления ВСУ тактике российских военных

      Дочь Джуда Лоу появилась на публике в прозрачном бюстгальтере

      Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Шанхае

      Находящуюся в розыске руководительницу фирмы задержали в Петербурге за хищение миллионов

      Влияние украинского конфликта на лидерство США оценили

      Женщина проигралась в казино и случайно разбогатела на 4,8 миллиона рублей на пути домой

      Туриста поймали в аэропорту Колумбии с полным кокаина чемоданом

      Двух россиян осудят за контрабанду бивней мамонта на 113 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше