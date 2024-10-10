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04:31, 10 октября 2024Россия

Мошенники начали пугать россиян заведенными делами о дискредитации армии

РАНХиГС: Мошенники начали пугать россиян делами о дискредитации армии

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Мошенники начали обманывать россиян, пугая их возбуждением уголовных дел по статье о дискредитации армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов РАНХиГС.

На почту или мессенджер человеку приходит фейковое письмо со «сканом», где написано о несуществующем деле. В письме или сообщении часто указываются настоящие персональные данные. Злоумышленники требуют перевести деньги «для решения вопроса», а также могут попросить пароли от Госуслуг, или даже попытаться спровоцировать на совершение противоправных действий, отмечают эксперты.

«Используемые персональные данные свидетельствуют о том, что украинскими колл-центрами накоплен значительный объем информации об отдельных россиянах и созданы их цифровые досье, которые неустанно расширяются», — сказала эксперт лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» РАНХиГС.

Ранее в России зафиксировали случаи мошенничества с выплатами бойцам специальной военной операции (СВО) на Украине. Военным по телефону сообщают о положенной им выплате и проблемах с их перечислением. В частности, говорят, что якобы из-за совершенного преступления в отношении счета военнослужащего все имеющиеся деньги нужно перевести на «безопасный счет», иначе их арестуют. После того, как деньги поступают на счет мошенников, звонившие перестают выходить на связь.

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      Сергей Грехов
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