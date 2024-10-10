Шольц заявил о поставках еще большего количества оружия одной стране

Шольц: Германия поставит еще больше оружия Израилю

Германия в скором времени поставит Израилю еще больше оружия. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Reuetrs.

«Правительство Германии не принимало решения не поставлять оружие Израилю. Мы поставляли оружие и будем продолжать поставлять его (...) Мы приняли соответствующие решения, которые также гарантируют уже скорые поставки», — рассказал политик.

Как отмечают авторы материала, слова Шольца прозвучали на фоне критики главы оппозиционной партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридриха Мерца, обвинившего канцлера в задержке поставок оружия Тель-Авиву.

28 сентября глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что с точки зрения политической безопасности удары Израиля по Ливану могут повлечь за собой серьезные риски для самого Тель-Авива.