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19:11, 10 октября 2024Мир

Шольц заявил о поставках еще большего количества оружия одной стране

Шольц: Германия поставит еще больше оружия Израилю

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Германия в скором времени поставит Израилю еще больше оружия. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Reuetrs.

«Правительство Германии не принимало решения не поставлять оружие Израилю. Мы поставляли оружие и будем продолжать поставлять его (...) Мы приняли соответствующие решения, которые также гарантируют уже скорые поставки», — рассказал политик.

Как отмечают авторы материала, слова Шольца прозвучали на фоне критики главы оппозиционной партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридриха Мерца, обвинившего канцлера в задержке поставок оружия Тель-Авиву.

28 сентября глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что с точки зрения политической безопасности удары Израиля по Ливану могут повлечь за собой серьезные риски для самого Тель-Авива.

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      Дарья Устьянцева
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