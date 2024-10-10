Стало известно о возможном падении военного самолета близ столицы российского региона

«112»: в Калмыкии в 40 километрах от Элисты разбился военный самолет Як-130

В Калмыкии разбился военно-учебный самолет Як-130. О возможном падении самолета стало известно из публикации Telegram-канала «112».

По информации издания, борт разбился близ Элисты, столицы республики — падение произошло в 40 километрах от города. Уточняется, что пилот Як-130 успел катапультироваться, его госпитализировали. Предварительной причиной крушения самолета назван отказ техники.

Позже информацию о падении военного самолета подтвердили в прокуратуре региона, сообщение надзорного органа приводит ТАСС. Собеседник агентства в прокуратуре отметил, что по факту случившегося начата проверка.

Ранее сообщалось, что обломки новейшего российского дрона могли попасть к западной разведке.