В Госдуме захотели лишить должностей и мандатов двух депутатов

РБК: депутатов Госдумы Напсо и Пайкина могут лишить должностей и мандатов

Двух депутатов Государственной Думы в ближайшее время могут лишить должностей в комитетах, а затем мандатов. Об этом со ссылкой на два источника в нижней палате парламента сообщает РБК.

По словам собеседников издания, речь идет о членах Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Юрие Напсо и Борисе Пайкине.

Согласно данным системы анализа результатов голосований на заседаниях Думы, последний раз Напсо голосовал 24 сентября. Тогда он поддержал шесть вопросов повестки. После этого его учетная запись на заседаниях была активна, однако в системе он отмечался как не голосовавший.

Учетная запись Пайкина последний раз была активна в апреле 2023 года, тогда же он в последний раз принимал участие в голосовании.

Юрий Напсо является первым заместителем председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, а Борис Пайкин входит в комитет по физической культуре и спорту. Пока депутаты никак не прокомментировали слухи.