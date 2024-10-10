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08:32, 10 октября 2024Бывший СССР

В ЛНР заявили об уничтожении техники ВСУ в лесу Харькова

Марочко: российские силы уничтожили технику ВСУ в Шевченковском районе Харькова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские Воздушно-космические силы уничтожили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесу, расположенном в Шевченковском районе Харькова. Об этом сообщил полковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В результате точечного удара ВКС РФ место дислокации украинских боевиков получило значительные повреждения, также была уничтожена техника и личный состав», — сообщил он.

Марочко уточнил, что украинский пункт временной дислокации был обнаружен благодаря доразведке. По словам эксперта, через него перебрасывались силы ВСУ на линию фронта.

Ранее ВС России уничтожили укрепления ВСУ в лесополосе под Угледаром. По данным Минобороны, экипажи танков Т-80БВМ обеспечивают продвижение штурмовых подразделений в районе города.

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      Кристина Есикова
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