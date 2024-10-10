В посольстве США разъяснили позицию страны по переговорам о конфликте на Украине

Посольство: Вашингтон не намерен вести переговоры с Москвой без участия Киева

Вашингтон не будет вести двухсторонние переговоры с Москвой, касающихся конфликта на Украине, если в них не примет участие Киев, заявили «Известиям» в посольстве США в РФ.

«Мы ясно дали понять, что без Украины не будет никаких переговоров об Украине», — подчеркнули в дипмиссии. При этом в посольстве подчеркнули необходимость сохранения дипломатического взаимодействия между США и РФ, но отметили, что «нельзя вести дела как обычно» в условиях конфликта.

«Мы стараемся держать дверь открытой для лучшего будущего, особенно в плане связей между американцами и россиянами», — заявили в диппредставительстве.

Ране Financial Times сообщила, что власти стран Запада начали признавать факт утраты территорий Украиной и необходимость начала переговоров с Россией с учетом данных условий.