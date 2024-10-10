В России директор школы отказалась установить мемориальную доску в честь бойца СВО

В Забайкалье директор школы отказалась установить доску в честь бойца СВО

В Забайкальском крае директор школы отказалась установить мемориальную доску в честь бойца специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание «Чита.ру» в Telegram.

Местные жители рассказали, что изначально директор не была против установки памятной доски. Однако когда ее привезли, женщина изменила свое решение, сославшись на некое постановление.

В региональном Минобразования пояснили, что каких-либо запретов на установку мемориальных досок в регионе нет. Связаться с директором школы журналистам не удалось.

Ранее в Подмосковье открыли памятную доску участнику СВО. На торжественной церемонии присутствовали губернатор Московоской области Андрей Воробьев и заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.