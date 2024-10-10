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17:50, 10 октября 2024Экономика

«Яндекс Драйв» начал продажу авто в Москве и Петербурге

«Яндекс Драйв» запустил аналог автокредита

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

«Яндекс Драйв» предоставил жителям Москвы и Санкт-Петербурга возможность выкупать автомобиль после получения его в долгосрочную аренду.

С 2020 года сервис развивал опцию длительной аренды по Подписке (от 30 дней с тех обслуживанием и шиномонтажом на стороне «Драйва»). С октября 2023 года по текущий момент на машинах по подписке проехали больше 30 млн километров, а теперь такие машины можно будет выкупать.

Отмечается, что авто можно арендовать уже сейчас и пользоваться им как своим, не дожидаясь сделки. Часть парка — полностью новая, у остальных пробег не превышает 30 тысяч километров; на этих машинах не ездили в каршеринге.

Предполагается, что опция станет альтернативой автокредиту. Плата списывается ежемесячно равными платежами, без первоначального взноса. Обслуживание, страховку и ремонт на время аренды сервис берет на себя. Время выкупа у каждой машины фиксированное — от одного года до четырех лет с момента аренды. В эту дату нужно доплатить остаток всей суммы, и машина перейдет во владение.

Например, при цене нового авто в 2,4 миллиона рублей ежемесячный платеж в «Драйве» составит 52 тысячи. Для выкупа через 3,5 года нужно будет доплатить один миллион рублей. Для сравнения: платеж по кредиту на 4 года будет 60 тысяч в месяц, а первоначальный взнос — 450 тысяч рублей.

На старте для выкупа доступно 650 машин в Москве и Петербурге, включая такие модели, как Haval Jolion, Geely Coolray и бизнес-класс Honqhi H5. Решение о выкупе можно также принять не сразу, а после нескольких месяцев - в этом случае заплатить придется только за время аренды. Посмотреть на дату выкупа машины, ее стоимость и другие характеристики можно в разделе «Подписка» в приложении «Драйва». Арендовать машину под выкуп может любой пользователь сервиса от 21 года со стажем не менее двух лет.

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      Константин Паршин
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