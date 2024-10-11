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10:04, 11 октября 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал «дебильнейшим» одно проявление патриотизма

Лебедев заявил, что неразумно отказываться от вещей, сделанных не в России

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал одно проявление патриотизма. Об этом он порассуждал в своем выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Бывает такой квасной патриотизм, абсолютно дебильнейший просто. Когда люди начинают рассуждать на тему того, в какой стране какая вещь была сделана», — заявил Лебедев. В частности, некоторым россиянам крайне важно пользоваться продукцией, произведенной с использованием исключительно российских технологий и материалов.

Он также назвал красавчиком певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, за его ответ на упреки в использовании иностранной техники и автомобиля. «Это вообще все полная ***. Если что-то сделано на планете Земля, этим можно пользоваться», — отметил дизайнер. Он подчеркнул, что отказываться от вещей, произведенных не в России, неразумно.

Ранее Дронов ответил тем, кто упрекнул его в использовании техники Apple и иностранного автомобиля. Певец предположил, что создатели этих продуктов могли вдохновляться произведениями классиков русской музыки и литературы.

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