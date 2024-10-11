Депутат ответил на слова Кадырова о кровной мести

Депутат Курбанов ответил на слова Кадырова о попытке заказать покушение

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ризван Курбанов вышел на связь после слов главы Чечни Рамзана Кадырова о кровной мести и попытке заказать на политика покушение. Соответствующий пост появился в Telegram-канале парламентария.

Он заявил, что никогда не участвовал в подготовке к покушению на главу Чечни.

«Я всегда с глубоким уважением относился к семье Кадыровых, еще со времен когда дружил с Ахмат-Хаджи. (..) Его дело достойно продолжил его сын Кадыров Рамзан Ахматович, Герой России, который так же очень много сделал для восстановления Чечни, для мира на Кавказе и сегодня очень много делает для победы на фронте», — сказал депутат.

Накануне Кадыров заявил, что депутаты Госдумы Бекхан Барахоев, Курбанов, а также сенатор Сулейман Керимов пытались заказать на него покушение. Он подчеркнул, что за попыткой заказать на него покушение может последовать кровная месть, если те, кого он обвинил в заговоре, не докажут своей непричастности. Кадыров добавил, что ему известно о том, что перечисленные парламентарии узнавали о стоимости совершения покушения на него, и у него есть свидетели, которые могут подтвердить это.