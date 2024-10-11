ФСБ задержала жителя российского города за спонсирование ВСУ и передачу данных о ВС России

В Феодосии сотрудники ФСБ задержали 30-летнего жителя за спонсирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передачу данных о Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю.
По данным силовиков, мужчина через чат-бот отправлял информацию о местах расположения военных кораблей, которые находились в акватории Феодосийского залива, и фотографии воинской части, дислоцированной в городе.
Также он открыл на свое имя счет в украинском банке и через приложение совершал переводы в один из фондов поддержки ВСУ. В общей сумме он отправил тысячу гривен.
Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Уточняется, что мужчина дает признательные показания, его заключили под стражу.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области полиция задержала жителя за поджог релейного шкафа.