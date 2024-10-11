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12:21, 11 октября 2024Мир

Лавров обвинил США в срыве подписания декларации Восточноазиатского саммита

Лавров: декларацию Восточноазиатского саммита не приняли из-за политизации США
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Страны, участвующие в 19-м Восточноазиатском саммите (ВАС), не приняли итоговую декларацию из-за ее излишней политизации со стороны США и их союзников. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам участия заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Итоговую декларацию не удалось принять из-за настойчивых попыток США, Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии прежде всего придать этому документу сугубо политизированный характер, отойти от практики, которая уже многие десятилетия в рамках Восточноазиатских саммитов применяется, а именно — не допускать насыщения деклараций какими-то геополитическими конфронтационными сюжетами», — заявил министр.

Он также отметил, что Москва, как и прежде, считает подобные действия «контрпродуктивными».

Ранее Лавров выразил мнение, что идеи о создании военных блоков, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, несут в себе риски конфронтации. Он также уточнил, что подобное противостояние в любой момент может перейти в горячую фазу.

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      Виктория Кондратьева
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