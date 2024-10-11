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21:20, 11 октября 2024Мир

МИД Польши сообщил о сокращении количества выдаваемых россиянам виз

МИД Польши: Варшава в разы сократила количество виз, выдаваемых гражданам России

Фото: Nemesia Production / Reuters

Польша в разы сократила количество виз, выдаваемых гражданам России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел (МИД) страны.

«Информируем, что с начала года гражданам России выдана 1821 виза», — говорится в сообщении. По данным ведомстве, общее количество виз, выданных гражданам России в прошлом году, составило 4294.

Ранее сообщалось, что военные из Польши и стран Балтии задумались о наступлении на Санкт-Петербург в случае возможного конфликта с Россией. Советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис считает, что после завершения конфронтации на Украине Россия может направить свой «империалистический экспансионизм» на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.

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      Марина Совина
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