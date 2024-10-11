Минобороны отчиталось о перешедших под контроль России населенных пунктах в зоне СВО

Минобороны РФ: за неделю армия России отбила у ВСУ шесть населенных пунктов

За неделю под контроль России перешли шесть населенных пунктов, четыре из которых находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), а два — в Курской области. Об этом отчиталось Министерство обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, в зоне СВО ВС России установили контроль над Золотой Нивой, Желанным Вторым, Островским и Гродовкой. Все перечисленные населенные пункты находятся в Донецкой народной республике. В Курской области российские войска отбили у Вооруженных сил Украины (ВСУ) Новую Сорочину и Покровское.

Из заявления Минобороны следует, что за неделю на всех направлениях ВСУ потеряли до 14 430 бойцов, а также десятки единиц военной техники, среди которых танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley.

Всего с начала СВО российская армия уничтожила 646 самолетов, 33 419 беспилотных летательных аппаратов, 18 607 танков и бронемашин, а также 15 988 орудий полевой артиллерии ВСУ.