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12:19, 11 октября 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 11 октября

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в пятницу, 11 октября, в северо-восточных, а также местами в северо-западных, юго-восточных и центральных районах Кубани (исключая муниципальное образование города Краснодар) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

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В связи с этим спасатели призвали россиян соблюдать меры безопасности. «Разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра, — добавили они. — По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей».

Ранее российским туристам предложили отдых в Сочи в октябре со скидками до 50 процентов. Гендир компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов подчеркнул, что если летом бронирование номера в отеле на главном отечественном курорте обходится в 20–30 тысяч рублей, то в октябре этот же номер можно снять всего за 7–10 тысяч рублей.

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      Фариза Бацазова
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