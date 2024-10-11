Российские бойцы вытащили застрявший танк из-под носа ВСУ

Российские военные вытащили застрявший танк Т-72 Б3М из-под носа ВСУ

Российские военные вытащили застрявший в непосредственной близости к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) танк Т-72 Б3М сослуживцев. Об этом РИА Новости рассказал механик-водитель танка с позывным Сварной, который находился в экипаже одного из двух танков, выехавших на штурм укрепрайона противника на кураховском направлении.

«Приехали туда, нашли этот танк, Я не знаю какова была ситуация у противника, когда они видели, что мы к ним под нос подъехали», — высказался он. Командир накинул тросы между двумя машинами, предварительно отдав приказ ни при каких обстоятельствах не покидать танк Сварному. Второй механик занял застрявший танк.

Третий танк выезжал прикрыть военных, чтобы отвлечь все внимание на себя, добавил Сварной.

