Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:44, 11 октября 2024Культура

Объявлен самый красивый мужчина в мире

Актера Аарона Тейлора-Джонсона объявили самым красивым мужчиной в мире

Фото: Peter Nicholls / Reuters

34-летнего британского актера Аарона Тейлора-Джонсона объявили самым красивым мужчиной в мире. Об этом пишет газета Daily Mail.

К такому выводу пришел доктор Джулиан Де Сильва, хирург-косметолог из Лондона — он соотнес лицо артиста с правилом золотого сечения. По словам эксперта, его пропорции на 93,04 процента близки к совершенству.

Звезда сериала «Эмили в Париже», 32-летний актер Люсьен Лависконт занял второе место с результатом 92,41 процента. На третьем месте оказался 28-летний актер Пол Мескаль, он набрал 92,38 процента.

Ранее стало известно, что на роль нового Джеймса Бонда претендует Аарон Тейлор-Джонсон, известный по фильму «Пипец».

Золотое сечение — математическая пропорция, разработанная древними греками для «измерения красоты». Леонардо да Винчи использовал это соотношение для создания рисунка идеального мужского тела в «Витрувианском человеке».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Больше тысячи украинских солдат попали в окружение в Курской области

      В Анапе строят грандиозный отельный комплекс в средиземноморском стиле. Как можно заработать на нем?

      Реклама

      Названы преимущества покупки квартиры на первом этаже

      ЦБ заявил о безрассудных кредитных тратах россиян

      Подсчитаны страховые убытки после урагана «Милтон»

      Генпрокуратура Грузии рассказала о причастности Саакашвили к покушению

      Пять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса на российской трассе

      Рынок авиаоблигаций ожил после провала в 2022 году

      25-летняя девушка потеряла возможность ходить и говорить из-за стресса на работе

      Генсек ООН прокомментировал удар Израиля по объекту миротворцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше