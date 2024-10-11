В Китае сообщили о шпионаже через заброшенное сетевое оборудование

Власти Китая выявили случаи шпионажа через заброшенное сетевое оборудование

Власти Китая выявили несколько случаев иностранного шпионажа и попыток хищения конфиденциальной информации при помощи устаревшего или заброшенного сетевого оборудования. Об этом сообщили в Министерстве госбезопасности КНР, передает ТАСС.

«Иностранные службы шпионажа и разведки часто предпринимают кибератаки через неработающее и заброшенное сетевое оборудование Китая», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что устаревшее оборудование может использоваться в качестве черного хода для утечки важной информации, что может грозить «безопасности киберпространства и данных» страны. Для шпионажа среди прочего использовались забытые серверы и неработающие камеры наблюдения.

Ранее компанию Google уличили в шпионаже. Аналитики фирмы Cybernews приобрели смартфон Google Pixel 9 Pro XL на базе Android, настроили «чистый» аккаунт и начали исследовать входящий и исходящий трафик. Выяснилось, что телефон каждые 15 минут связывается с серверами Google, куда тайно отправляет информацию о пользователе.