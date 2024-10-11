В Кремле высказались о поздравлении Путиным будущего президента США с избранием

Песков: Путин вряд ли поздравит президента США с победой на выборах

Президент России Владимир Путин не поздравит будущего президента США с победой на выборах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает Life.

«Вряд ли, они же крайне недружественное государство», — сказал он.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Политолог-американист Малек Дудаков считает, что на данный момент у бывшего американского лидера Дональда Трампа имеется небольшое преимущество над вице-президентом Камалой Харрис, хотя до ноября все может измениться.

Ранее Песков заявил, что Кремль сожалеет из-за использования темы России и российского лидера в предвыборной гонке в США. По его словам, за последние несколько электоральных циклов это уже стало неотъемлемой частью американской избирательной кампании.