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13:28, 11 октября 2024Мир

В Кремле высказались о поздравлении Путиным будущего президента США с избранием

Песков: Путин вряд ли поздравит президента США с победой на выборах

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент России Владимир Путин не поздравит будущего президента США с победой на выборах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает Life.

«Вряд ли, они же крайне недружественное государство», — сказал он.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Политолог-американист Малек Дудаков считает, что на данный момент у бывшего американского лидера Дональда Трампа имеется небольшое преимущество над вице-президентом Камалой Харрис, хотя до ноября все может измениться.

Ранее Песков заявил, что Кремль сожалеет из-за использования темы России и российского лидера в предвыборной гонке в США. По его словам, за последние несколько электоральных циклов это уже стало неотъемлемой частью американской избирательной кампании.

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      Виктория Кондратьева
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