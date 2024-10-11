Российские авиакомпании пожаловались на рост тарифов

«Ъ»: авиакомпании попросили сдержать рост тарифов на обслуживание в аэропортах

Усилившееся внимание регуляторов к ценам на авиаперелеты заставило перевозчиков вернуться к жалобам на рост тарифов на обслуживание в аэропортах. Об этом со ссылкой на источник в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) пишет «Коммерсантъ».

Организация пытается убедить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в необходимости сдерживать рост сборов, но ведомство пока считает механизм достаточно прозрачным.

Тем не менее, как говорит собеседник в АЭВТ, с января 2023 года расходы на аэропортовые услуги у авиакомпаний выросли в среднем на 30 процентов при уровне накопленной инфляции за тот же период, по данным Росстата, в 13,01 процента.

В ряде случаев тарифы выросли более чем в два раза, например, в Новом Уренгое и Южно-Сахалинске. В московских аэропортах динамику выше средней показывают Домодедово (плюс 39 процентов) и Шереметьево (плюс 37 процентов).

Источники издания среди компаний — операторов аэропортов называют идею ограничить тарифы нереализуемой в связи с тем, что инфляцию в строительстве невозможно предсказать. В свою очередь, в ФАС не стали комментировать инициативу, однако заметили, что продолжать сдерживание цен на авиабилеты в экономклассе на внутренних рейсах.

Между тем собеседники в авиакомпаниях указывают, что в ближайшие годы финансовая нагрузка на них только возрастет. Помимо тарифов аэропортов, вырастет аэронавигационный сбор для реконструкции аэродромов. С его помощью планируют собирать по 12 миллиардов рублей в год.