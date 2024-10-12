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23:35, 12 октября 2024Культура

Актер из сериала «Бывшие» потерял сознание во время спектакля

Актер Григорий Чабан потерял сознание во время спектакля в театре в Петербурге
Григорий Чабан

Григорий Чабан. Владимир Трефилов / РИА Новости

Актеру Григорию Чабану стало плохо на сцене во время спектакля «Три сестры» в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Сейчас он находится больнице, сообщили РИА Новости в театре.

Чабану стало плохо во время спектакля — в частности, он потерял сознание. Актеру сразу вызвали бригаду скорой помощи, его доставили в медицинское учреждение.

«Сейчас он в сознании. Предстоит обследование», — сказала информатор агентства.

В связи с состоянием здоровья актера спектакль перенесли на 2 декабря. На данный момент Чабан является приглашенным артистом в театре имени Ленсовета.

Чабан известен по ролям в сериалах «Бывшие», «Почка», «Налет», «Актер», «Бонус», «Мерзлая земля» и «Первый класс». C 2020 года служит в БДТ имени Товстоногова.

Ранее актера Бориса Щербакова экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Известному артисту стало плохо, он вызвал врачей в свою квартиру.

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      Марина Совина
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