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23:15, 12 октября 2024Экономика

В Армении предложили перейти от пшеницы к рису

Секретарь Совбеза Армении Григорян: жители могут перейти от пшеницы к рису

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Армянские потребители могут перейти от пшеницы к рису, таким образом удастся избежать зависимости от определенного стратегического товара, заявил секретарь Совбеза страны Армен Григорян. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, безопасность Армении связана в том числе со стратегическими товарами. По мнению Григоряна, эти товары могут меняться. По его мнению, жители страны должны быть более гибкими, чтобы не позволять другим «целиться» в стратегические товары, и приспособиться к этой реальности.

«Пшеница может быть стратегическим товаром, но в какой-то момент мы можем перейти на рис и изменить нашу приспособленность, иметь рис в качестве стратегического товара», — предложил он.

Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Армении надо учитывать интересы РФ к транспортным потокам в Закавказье.

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      Марина Совина
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